A Castel di Lucio la "Sagra di Cascavaddu"

Giunta alla sua 29 edizione ancora una volta a Castel di Lucio è di scena la Sagra du Cascavaddu. La provola è senz'altro il prodotto locale più apprezzato e oggi può contare del riconoscimento di prodotto DOP " conferito già dal Ministero delle politiche agricole ed in attesa del definitivo riconoscimento dell'Unione Europea alla "provola dei Nebrodi" per la quale è stata già effettuata la prima marchiatura nello scorso mese di luglio.

Nonostante le difficoltà del settore, dice il Sindaco, i nostri maestri casari hanno voluto ugualmente impegnarsi in questa edizione estiva della sagra che attira tantissimi visitatore ed è certamente la manifestazione organizzata dal Comune di maggiore prestigio. Una vetrina per mettere in mostra il meglio della nostra comunità. Ci proveremo ancora una volta con la collaborazione delle Associazioni locali e con il contributo degli altri artigiani che esporranno le loro opere".

Ancora una volta il luogo dove si svolgeranno le dimostrazioni e le degustazioni sarà il centro storico e la piazza del Castello. Vi sarà anche l'immancabile intrattenimento musicale a cura della Compagnia di canto popolare Sikana.

La manifestazione ha avuto il contributo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura per il quale si ringrazia il governo regionale ed in particolare l'Assessore Bernadette Grasso.

