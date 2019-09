Da Treviso a Messina in bicicletta per gli 80 anni dei Vigili del fuoco

L'Italia in bicicletta per gli ottant'anni dei Vigili del fuoco. Questa l'impresa di Flavio Mariotti, capo reparto in pensione dal 22 agosto, che partito dal Veneto questa mattina ha toccato anche Messina arrivando alla caserma Bevacqua dove è stato accolto con grande entusiamo dai colleghi.

"In questo modo unirò idealmente tutti i pompieri d’Italia, percorrendo quasi 7 mila chilometri, con 65 mila metri di dislivello, in circa 2 mesi”, ha detto prima della sua partenza, il 16 agosto da Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso.

Domani Flavio Mariotti, partirà alle 7.15 alla volta del distaccamento di Patti. Attualmente ha percorso, con oggi, 3782 chilometri dei 6558 previsti per continuare e completare il giro della Sicilia prima di cominciare la risalita verso Treviso. Autorizzato dal capo del Corpo dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo, Mariotti nel suo Giro d'Italia alloggia presso le sedi dei Vigili del fuoco dove termina la tappa.

