Dal Texas alla Sicilia: le nozze d'argento speciali di Joe e Rosmary

Joe e Rosmary hanno deciso di festeggiare il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio nella terra che diede i natali ai nonni e genitori di uno dei due.

Dal Texas alla Sicilia, da Houston a Cesarò. Joe Cantali ha fatto ritorno ancora una volta a Cesarò da quando nel 1968 lui e la sua famiglia emigrarono negli Usa, in cerca di fortuna e lavoro. Joe è tornato a Cesarò per celebrare l’amore, non solo quello per la sua terra, ma persino quello tra lui e Rosemary, sua moglie.

La conobbe nel 1990, era il 23 settembre, entrambi si trovarono nella stessa città, New York, galeotto fu un evento che impiegò lei come DJ e lui come fotografo. Innamorati, lo stesso giorno di quattro anni dopo convolarono a nozze. Questo giorno di settembre nasconde un significato profondo. I genitori di Joe, il 23 settembre 1953 si unirono in matrimonio nella chiesa Madre di Cesarò.

A distanza di 66 anni, il 22 e non il 23 (solo perché la prima data cade di domenica), per onorare la memoria dei genitori, Joe e Rosemary, in occasione delle loro nozze d’argento hanno scelto di rinnovare le promesse di matrimonio proprio nella stessa splendida Chiesa cesarese.

© Riproduzione riservata