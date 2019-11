A Messina la laurea honoris all'astronauta Jeffrey Williams

L'astronauta americano Jeffrey Nels Williams, l'uomo che ha trascorso più tempo nello spazio, ha ricevuto il dottorato honoris causa in Fisica a Messina. Il titolo gli è stato consegnato dal rettore dell'Università peloritana, Salvatore Cuzzocrea. Williams è rimasto nello spazio 534 giorni, 2 ore e 48 minuti contribuendo all'aggiornamento del sistema informatico della cabina di pilotaggio di space shuttle.

Agli studenti presenti in aula ha raccontato le sue imprese, dando alcuni consigli utili: "Per diventare astronauta- ha detto - é necessaria una grande preparazione che non si esaurisce soltanto con gli studi. Per affrontare lunghi periodi nello spazio, bisogna essere pronti anche fisicamente e mentalmente a sopportare eventuali criticità. Proprio per questo motivo, alcune esercitazioni vengono svolte in cave sottomarine come ad esempio nei mari della Florida o in Sardegna".

L'articolo di Rita Serra nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE