Spegne 107 candeline, festa a Tortorici per nonna Carolina

La signora Carolina, nata a Tortorici nell’agosto del 1913, ha spento 107 candeline insieme ai figli ai tredici nipoti, trenta pronipoti, cinque trisnipoti, tanti amici e concittadini, soprattutto della contrada Mercurio dove vive da sempre.

Nonostante la veneranda età, la nonnina è ancora lucida ed in grado di raccontare alcuni degli episodi più salienti della sua vita ed ha gradito la festa organizzata per festeggiare il suo compleanno. Da giovane nonna Carolina, mieteva il grano ed era velocissima a raccogliere nocciole. Prima viveva in casa con la figlia Maria. Dopo la sua scomparsa si occupa di lei la nipote Rosaria insieme a suo genero.

Ma qual è il segreto della longevità? Probabilmente il fatto di aver mangiato sano cibo, aver sempre lavorato all’aria aperta e non aver preso mai una medicina in tutta la sua vita. Se le si chiede quale sia il suo piatto preferito, nonna Carolina risponde che sono le fritture. Predilige anche olive, formaggio, salsiccia, latte e verdure fritte e non ama i brodi. Alla nonnina di Tortorici gli auguri del Sindaco, Emanuele Galati Sardo anche a nome di tutta la cittadinanza, dell’amministrazione comunale, del presidente del onsiglio comunale e di tutti i consiglieri. Lo scorso 20 gennaio la messinese Maria Currò , ha compiuto 106 anni, rientrano di diritto nel novero delle centenarie più longeve. Il 23 dicembre scorso a Sant’Agata Militello la signora Giuseppa Comandè, detta Giuseppina, ha compiuto 109 anni di età e si piazza al trentottesimo posto tra i più longevi di tutta Italia e al secondo posto in Sicilia, battuta solo da Maria Oliva di Piazza Armerina, che ha un anno e mezzo in più. L’arzilla Giuseppina, molto attiva lucida e collaborativa e che da circa vent’anni vive in casa della figlia Maria Rosa Lombardo e del genero Giuseppe Celestino, è nata a Palermo il 23 dicembre 1910.

