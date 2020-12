Dolce e Gabbana vendono la loro villa alle Eolie per 6 milioni

Una villa favolosa a due passi dal mare delle Eolie. Ora non appartiene più a Dolce e Gabbana che hanno deciso di venderla per la cifra di 6 milioni di euro. I due stilisti lasciano quindi Stromboli, ma non l'arcipelago.

Potrebbero continuare a trascorrere le loro vacanze alle Eolie avendo avviato una trattativa per acquistare una villa a Salina.

L'immobile di Piscità è stato venduto per 6 milioni di euro all'imprenditore Scagliarini, titolare dell'azienda Gvs, che si occupa di attrezzature ospedaliere e produce Dispositivi di protezione individuale (Dpi).

A Stromboli i fratelli Scagliarini sono già proprietari di una villa nella stessa località di Piscità, di un'altra nella salita che conduce all'Osservatorio e la terza nei pressi della chiesa di San Bartolo. Quella acquistata da Dolce e Gabbana è una struttura a due passi dal mare, che nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie e interamente ristrutturato secondo il gusto dei due stilisti.

La proprietà si estende su oltre 500 metri quadri, di cui 235 di interni con sette suite, ognuna di un colore diverso, e 300 di verde. La "reggia" ha ospitato anche numerose star nazionali e internazionali tra le quali Naomi Campbell e Madonna.

