Tartaruga salvata al largo di Filicudi, aveva ingoiato plastica

Una tartaruga che aveva ingoiato plastica è stata soccorsa a Filucudi, nell'arcipelago delle Eolie. L'intervento è stata operato dai volontari dell'associazione "Filicudi wild life conservation" guidati da Monica Blasi che l'hanno notata in difficoltà.

"L'abbiamo chiamato 'Ugo' - dice la biologa romana in servizio a Filicudi - è un maschio adulto di Caretta caretta, recuperato durante la nostra uscita di monitoraggio per un problema, per fortuna lieve, di occlusione gastrointestinale da ingestione di plastica. E' stata trasferita nel nostro mini ospedale e curata. Ha anche iniziato a mangiare tre belle ope fresche appena pescate nel mare eoliano e presto sarà rimessa in libertà".

