In Sicilia il mega yacht di Jeff Bezos, per il patron di Amazon tappa alle Eolie e a Balestrate

Nell’estate dei mega yacht alle isole Eolie di magnati arabi, americani, russi e tedeschi non poteva mancare «Mister Amazon» Jeff Bezos, con il suo gigantesco Flying fox di 136 metri. Per ancorarsi ha scelto l’isola dei vip: la piccola Panarea.

Ovviamente in mezzo al mare in tutta tranquillità perché la perla delle Eolie ha ripreso a far attraccare i vaporetti di turisti di escursionisti. Ma non è l'unica tappa siciliana per lo yacht più grande al mondo. Dopo l'arcipelago elogiano, infatti, l'imbarcazione è stata avvistata al largo della costa palermitana, di fronte a Balestrate.

Costruito nel 2019, il Flying fox può accogliere 25 ospiti. I membri dell’equipaggio sono invece una cinquantina. Il fondatore di Amazon - secondo Forbes - è l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 177 miliardi.

Flying Fox, 136 metri di lusso ed alta tecnologia. È lo yacht più costoso di sempre: vale almeno mezzo miliardo di dollari ed è stato costruito nei prestigiosi cantieri tedeschi Lürssen, a Brema, battente bandiera della Cayman Islands. A bordo un salone di bellezza, spa, cinema, moto d’acqua, due eliporti con elicottero e un centro per le immersioni. Per noleggiare il Flying Fox una settimana si parte da 3 milioni di euro.

