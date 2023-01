Un messinese coordina l'area food a Casa Sanremo: c'è la pizza Chiara Ferragni con la porchetta dei Nebrodi

Per il quarto anno consecutivo sarà Enzo Piedimonte, pizzaiolo di origini napoletane ma siciliano di adozione perché a Messina da 17 anni, a coordinare l’Area Food di Casa Sanremo. All’interno del Palafiori, artisti, addetti ai lavori ma anche i tanti visitatori che arriveranno per curiosare, nei giorni della kermesse canora, potranno assaggiare i piatti del pizzaiolo messinese e del suo team. Quarantuno pizzaioli, scelti dallo stesso Piedimonte, lo aiuteranno nella gestione della grande Area Food.

«Arriveranno da tutta Italia, ho scelto quelli che ritengo i migliori – dice Piedimonte - e ci vedremo tutti a Sanremo il 4 febbraio, tre giorni prima del Festival. Lì cominceremo la nostra avventura». Accanto a lui anche l’amico Carmelo Pistitto di Favara, conosciuto dieci anni fa ad un corso di formazione e con il quale ha condiviso numerose esperienze. «Gli ultimi anni abbiamo lavorato in piena pandemia – aggiunge Piedimonte -. Non c’erano molte persone in giro per Sanremo per via delle restrizioni. Non ricordo i visi di nessuno perché portavamo tutti le mascherine. Quest’anno credo si tornerà agli sfarzi di un tempo, tipici di Sanremo. Questo sarà l’anno della ripartenza».

Tra le specialità di Piedimonte e dei suoi collaboratori al Palafiori ci sarà anche la pizza Chiara Ferragni: l'influencer quest'anno affiancherà Amadeus nella conduzione della prima e dell’ultima serata. La pizza che porta il suo nome è raffinata e originale come lei e contiene gli ingredienti che piacciono di più alla influenzer di Cremona, come le patate viola, la porchetta di suino nero dei Nebrodi, e ancora provola, crema cacio e pepe. «Ancora una volta potremo dimostrare - conclude il pizzaiolo responsabile – il valore del cibo italiano più conosciuto e amato nel mondo, il nostro patrimonio gastronomico e culturale».

Enzo Piedimonte

