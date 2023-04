Le Eolie e l'ambiente da tutelare: in un cortometraggio le isole viste con gli occhi dei bambini

Il tema della sostenibilità ambientale affrontato, con gli occhi dei bambini, attraverso il cortometraggio «Acqua, Aria, Terra, Fuoco». Il progetto dell’Istituto comprensivo Isole Eolie, è finanziato dal Ministero della cultura e dal Ministero dell’istruzione e del merito grazie al bando «Cinema e immagini per la scuola» in collaborazione con Fondazione Media Literacy, Laboradio, Centro studi eoliano e Cai. L'obiettivo del progetto, che vedrà protagonisti, tra fine aprile e giugno, 120 bambini eoliani dell’infanzia e della primaria, è favorire lo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali sul linguaggio cinematografico e applicare tali conoscenze all’educazione ambientale.

Dopo una fase di formazione, l’Istituto comprensivo, grazie al lavoro della dirigente scolastica Mirella Fanti e del suo staff, si trasformerà in una vera e propria casa cinematografica: bambini e bambine indosseranno i panni di piccoli registi, autori, illustratori, montatori, scenografi e doppiatori per raccontare le isole Eolie, oltre il turismo di massa. Il cortometraggio sarà un dialogo tra le sette isole dell’arcipelago. Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano, Salina e Lipari dibatteranno tra loro, incarnando altrettanti modi diversi di concepire il rapporto con l’ambiente e la natura. Il punto di vista sarà quello dei più piccoli. Le riprese dal basso consentiranno agli spettatori di conoscere le Eolie da una prospettiva diversa: quella dei suoi bambini e del loro desiderio di ricucire il rapporto con una terra in cui madre natura si fa sentire più viva che mai con tutti i suoi 4 elementi. Il prodotto finale sarà proiettato dal Centro studi eoliano all’interno dello festival «Un mare di cinema» a fine luglio.

