Vulcano, scienziati americani scoprono batterio che pulisce l’aria e l’Ingv conferma: “Valori quasi stabili"

Gli scienziati americani hanno scoperto che a Vulcano esiste un batterio che divora in modo incredibilmente veloce le particelle di C02 ripulendo l’aria e dall’Ingv nell’ultimo bollettino arriva la conferma che il valore è quasi stabile.

I vulcanologi dai dati di monitoraggio evidenziano che «il flusso di CO2 in area craterica è stabile su valori medio di degassamento (inferiori a 10000 g/m2/giorno), mentre alla base del cono di La Fossa e nell’area di Vulcano Porto nei siti Camping Sicilia e Rimessa, i flussi di CO2 mostrano valori stabili ma ancora al di sopra dei livelli di background e nel sito P4max e Faraglione i flussi oscillano su livelli medi».

Per il resto i ricercatori dell’Ingv Etneo precisano che «la temperatura delle fumarole crateriche monitorata mantiene tutt’ora un flusso di calore che caratterizza unlivello di degassamento anomalo per il settore sommitale del cono, pur mostrando una tendenza verso la diminuzione delle temperature di superficie. Il flusso SO2 in area craterica è in decremento verso un livello medio. Per la geochimica dei gas fumarolici non ci sono aggiornamenti. L'ultimo campionamento è stato effettuato il 13 Aprile e si sta procedendo alle analisi chimico-isotopiche dei campioni fumarolici prelevati».

E ancora: «La temperatura nel pozzo Camping Sicilia si attesta su valori elevati, mentre la conducibilità è stabile; nel pozzo Bambara non si osservano variazioni di rilievo nei parametri monitorati e infine la sismicità locale ha un basso tasso di accadimento della microsismicità locale».

