Torna il Taormina Food Expo 2024, quattro giorni dedicati alle eccellenze dell’agroalimentare mediterraneo

Torna il Taormina Food Expo 2024, dal 21 al 24 novembre, presso il Palazzo dei congressi della città ionica. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dalla Cna Sicilia, con il contributo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il patrocinio oneroso dell’Assessorato Regionale al Turismo ed non oneroso del Comune di Taormina.

«Non solo una vetrina espositiva - dichiarano Tindaro Germanelli e Enzo Di Stefano, rispettivamente responsabile e presidente della Cna agroalimentare Sicilia - ma un momento di scambio e crescita per tutti i partecipanti, all’interno del quale fanno da padrone le eccellenze enogastronomiche, con un focus sui prodotti a chilometro zero, le produzioni siciliane come formaggi, vini, lievitati, conserve e oli di alta qualità. Un vero e proprio contenitore culinario e culturale, dove assistere tra le tante cose alla presentazione di libri e dove si terrà un appuntamento sul centenario del maestro Camilleri, che ricorrerà nel 2025».

«Questa iniziativa - concludono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della Cna Sicilia - si inquadra nell'ottica del contributo che la Cna Sicilia e la Cna Agroalimentare Sicilia intendono sviluppare nell'ambito delle iniziative che la Regione Sicilia sta mettendo in campo nell’ambio del programma Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. A questo proposito la Cna sta lavorando per raggiungere il prestigioso obiettivo di portare a certificazione Stg (Specialità tradizionali garantite) ben 9 piatti della gastronomia tradizionale siciliana, che sono stati presentati dagli chef siciliani già nell’edizione scorsa del Taormina Food Expo».