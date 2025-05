Festa della Montagna a Salina, un inno alla natura e alla vita

Festa della Montagna a Salina con un centinaio di partecipanti a quota 800 metri, anche con turisti, l'immancabile grigliata, orchestrina e aria pulita.

E’ stata organizzata da Marcello Rando, già presidente del consiglio comunale di Leni e sempre piu' lanciato come cantore-chitarrista in collaborazione con il Soprintendente della Riserva Naturale di Monte Porri e delle Felce Elio Benenati che con la jeep ha fatto su e giù per i 7 km della montagna per far godere la festa anche ad anziani, disabili e bambini. E oltre un centinaio di persone hanno goduto della splendida giornata in cima alla montagna nella verde e seconda isola delle Eolie. Dalla vetta si ammirano anche tutte le isole dell’Arcipelago ma stavolta per la foschia non tutte all’orizzonte sono state visibili.

“La riserva - ricorda il sovrintendente Beninati – è stata istituita per conservare e tutelare vegetazione naturale e ripristinare la vegetazione forestale mediterranea e difendere la fauna dei vulcani spenti. Vi sono boschi rigogliosi di castagni, querci, pini, e poi conigli selvatici, il ghiro, la lucertola eoliana, in primavera transitano specie migratorie come pellicani, aironi rossi e cenerini, oche selvatiche, cormorani il falco mediterraneo e il raro falco della regina".