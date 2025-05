Tartaruga caretta caretta ingerisce plastica, salvata a Lipari VIDEO

In questi giorni è ospite del Turtle Point di Lipari la piccola tartaruga caretta caretta Nina, notata in difficoltà e recuperata nel mare delle Eolie dal team di Filicudi Wildlife Conservation, guidato da Monica Blasi. La tartaruga aveva ingoiato plastica e dopo il recupero è stata trasferita a Lipari per le terapie. Verrà liberata giovedì 17 aprile.

La biologa romanda, dopo il centro di Filicudi ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Lipari. «È con grande piacere domenica 27 aprile alle ore 18.30 vi sarà l'inaugurazione del nuovo Turtle Point di Lipari, in via Roma, a pochi metri dalla storica piazza di Marina Corta. Questa nuova sede non sostituirà quella di Filicudi, dove sarà sempre situato ufficialmente il pronto soccorso Tartarughe Marine. Il Turtle Point di Lipari – spiega - sarà principalmente un centro di biologia marina per organizzare attività di ricerca ma anche progetti educativi ed eventi di divulgazione e formazione sulla biodiversità marina Eoliana. Sarà anche l'info point delle attività del progetto “@Life Oasis” che per cinque anni ci vedrà coinvolti in diverse attività di ricerca e formazione per studenti universitari. Sarà anche una sede centrale, aperta anche in inverno, che possa agevolare le operazioni di recupero e pronto soccorso delle tartarughe marine. Durante l'inaugurazione si potrà visitare la mostra fotografica un “Occhio nel blu”, che ho realizzato con le immagini scattate durante i campi di ricerca e monitoraggio cetacei e tartarughe marine nelle isole Eolie».