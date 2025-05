Isole Eolie, in 500 sbarcati per il kolossal sulla Odissea

Da Favignana a Lipari. I protagonisti del film kolossal si sono spostati alle Eolie. In 500 sono giunti in elicottero e nave da Trapani e con vaporetti privati da Milazzo. Il veliero d’epoca partito stamane mare permettendo giungerà nella giornata di domani. Con il regista Christopher Nolan, duecentocinquanta milioni di dollari di budget e un cast con quattro premi Oscar: oltre al protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse, Charlize Theron nel ruolo di Circe, Anne Hathaway alias Penelope e Lupita Nyong’o che interpreta Clitennestra.

Alle Eolie si fermeranno una quindicina di giorni. Le star alloggeranno nelle ville in colliana e tutto il resto dei partecipanti in hotel. Tra i luoghi prescelti per le riprese lo scoglio del Bagno a Lipari e l’isolotto di Panarea. Già emesse le ordinanze del tenente di vascello dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Fabio Cicero per vietare l’ormeggio delle imbarcazioni ad una distanza di 300 metri.

L'Odissea e le Eolie

Nell’Odissea di Omero (libro X, vv 1-25) , si racconta che le Isole Eolie ospitarono Ulisse reduce dalla guerra di Troia. Si narra che Eolo lo ospitò e gli donò un otre di pelle dentro la quale erano rinchiusi i venti contrari alla navigazione. La leggenda vuole che, durante il viaggio, Ulisse fece soffiare solo il dolce Zefiro ma mentre egli dormiva, i suoi compagni, credendo che l’otre fosse piena di tesori, l’aprirono liberandone i venti che scatenarono una terribile tempesta dalla quale si salvò solo la nave di Ulisse.

«E giungemmo all’isola Eolia. Qui dimorava Eolo, caro agli dei, figlio di Ippota. L’ isola errava nuotando. Un muro la cinge bronzeo; e liscia s’innalza una rupe. Dodici figli con lui nel palazzo vivevano. La casa odorosa riecheggia al suono dei flauti finché il giorno dilegua; Poi quando licenza gli chiesi di andarmene non rifiutò, ma prese a cuore il mio viaggio; spogliò delle cuoia un bove novenneun otre ne fece, e dentro vi chiuse dei venti ululanti le vie: custode l’aveva dei venti fatto il cronide, e poteva quieti tenerli o incitarli a sua voglia. Nella concava nave con lucida fune, argentea, l’otre legò, di guisa che fuori neppure un alito uscisse; ma solo il soffio di Zefiro per me liberò che la nave benigno spingesse per noi».