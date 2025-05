Attività divulgative a Stromboli e Vulcano, agli via gli InfoPoint Ingv alle Eolie

Aperta la call per le attività divulgative a Stromboli e Vulcano: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aperto le iscrizioni per partecipare alla selezione che coinvolge gli studenti universitari nelle attività divulgative estive degli InfoPoint Ingv alle Isole Eolie.

Anche quest’anno l’Ingv ha avviato la procedura per l'individuazione degli Atenei che intendono far partecipare i loro studenti dei Dipartimenti di Scienze alle attività di divulgazione scientifica presso i due InfoPoint, già noti come Centro Informativo Ingv di Stromboli e Centro Informativo Ingv «Marcello Carapezza» di Vulcano.

Si tratta di centri progettati per fornire a residenti e turisti informazioni sul vulcanismo eoliano, sui rischi ad esso connessi e sulle buone pratiche di protezione civile da adottare in caso di emergenza: percorsi conoscitivi dinamici e interattivi per scoprire le dinamiche della vulcanologia e la geologia delle terre vulcaniche mete degli escursionisti. I ragazzi saranno coordinati da esperti dell’Istituto, maturando esperienza sul campo nelle attività divulgative e approfittando di un’occasione unica di formazione.