È morto Enrico Vita, architetto, docente e voce storica del jazz siciliano

Ha combattuto a lungo contro il male che stamani lo ha stroncato, senza perdere mai la forza e la fiducia nel futuro. Si è spento a 65 anni Enrico Vita, architetto messinese, funzionario direttivo regionale, prima alle dipendenze della soprintendenza ai beni culturali, poi del museo "Maria Accascina". A darne notizia Gazzetta del Sud.

Uomo dai mille interessi ma con una passione infinita per la musica e soprattutto per il jazz di cui era uno dei più stimati intenditori. Ha insegnato per anni storia del jazz al conservatorio Corelli. È stato apprezzatissimo critico musicale sulle pagine della Gazzetta del Sud, con il suo stile unico, frutto di uno studio rigoroso e di una competenza che aveva pochi eguali nel panorama della critica musicale siciliana.

Nel 2022, assieme alla figlia Federica, in arte Bluemarina, realizzò al Teatro Vittorio Emanuele un affascinante spettacolo multimediale su uno dei grandi nomi del jazz, Julio Cortázar. Ha formato intere generazioni di studenti accomunati dal suo stesso amore per quel genere musicale nato negli Usa agli inizi del XX secolo.