Eolie, navigano i mega yacht dei miliardari

Con la bella stagione il mare dell’Arcipelago delle Eolie inizia ad affollarsi di mega yacht, navi da crociera e vaporetti carichi di escursionisti. A Vulcano, nel borgo marinaro di Gelso, si è ormeggiato in rada «Boadicea», di 77 metri, di proprietà di un magnate indiano. Costruito dal cantiere navale olandese Amels, il design esterno e interno è stato ideato da Terence Disdale. Dodici i turisti con 22 d'equipaggio. Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Ha una velocità di 15 nodi. L’autonomia massima è di 4.200 miglia con serbatoi di carburante da 290 mila litri. Il costo per il noleggio è di 625 mila euro a settimana. Gli ospiti a bordo hanno anche gustato le specialità marinare nella trattoria «Da Pina di Maniaci», situata vicino al porticciolo di Gelso.

Al largo della stessa isola avvistata «Black Pearl» di ben 105 metri ed è tra i velieri più grandi del mondo. A Stromboli sotto la sciara si è ancorato «Luminance» di 139 metri. Appartiene all'oligarca ucraino Rinat Akhmetov. Sempre al largo della vulcanica isola eoliana è stato avvistato «Olivia», di 88 metri, con la prua rovesciata: balza subito all’occhio la caratteristica che lo rende unico al mondo. Appartiene a un miliardario israeliano.