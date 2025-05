Eolie, sventola la bandiera «Verde» grazie ai pediatri

Bandiere verdi 2025, 158 spiagge a misura di bimbi scelte dai pediatri. In Italia ne sventolano 150 e 8 all'estero. Alle Eolie, bocciata la «Bandiera Blu» tra non poche polemiche, sventola la «Verde» grazie ai pediatri. A Lipari in località Marina, Acquacalda e Canneto. L'elenco aggiornato delle bandiere verdi 2025 è stato svelato ufficialmente da Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e presidente dell'International Workshop of Green flags, nel corso di un incontro nella Sala dei Quadri del Palazzo Ducale di Sessa Aurunca (Caserta).

La cerimonia di consegna si terrà a San Salvo (Chieti) il 12 luglio, in collaborazione con l'amministrazione comunale della città, nella Sala consiliare del Municipio. Le caratteristiche delle località amiche dei bagnanti in miniatura? Una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli.