Il re di Amazon Bezos torna alle Eolie dopo le sue nozze a Venezia

A giugno il matrimonio dell’anno a Venezia e Jeffe Bezos con la futura moglie Lauren Sanchez, a distanza di un anno è ritornato alle Eolie con i due suoi mega yacht. Tra Stromboli e Panarea sono stati avvistati «Koru» di 127 metri e «Abeona» di 76 metri.

«Koru», questo il nome in lingua Maori che significa «nuovi inizi», è lungo 127 metri, largo 16 e ha tre alberi. Si tratta del secondo yacht più grande al mondo. Ha un valore di 500 milioni di dollari. Un gioiellino con a bordo 40 marinai e un costo annuo operativo di 15 milioni di dollari. E proprio a bordo di «Koru», a Venezia convolerà a nozze la fidanzata nei tre giorni di festa sulla laguna (16-19 giugno).

«Abeona», invece, è uno dei tanti regali che ha fatto alla futura moglie che è pilota di elicotteri. La scorsa estate in una lunga vacanza eoliana ha volato in lungo e in largo attorno alle isole con escursioni ripetute attorno alla bianca montagna di pomice con mare cristallino, tanto che si è pensato ad un suo possibile interessamento per acquistarla. La cava di pomice è in liquidazione. Ha interessato l’ex presidente della Regione Nello Musumeci, l’imprenditore Fausto Mandarano che ha già avanzato una proposta di acquisto bloccata per il momento da un contenzioso in tribunale.