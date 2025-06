La Rotta dei Delfini. A Stromboli 40 nuotatori provenienti da ogni parte d’Italia

Domani a Stromboli la manifestazione sulla Rotta dei Delfini. 40 nuotatori provenienti da ogni parte d’Italia parteciperanno all’evento lungo i 12 chilometri dell’isola delle Eolie. Sarà la manifestazione conclusiva promossa nell’ambito dei progetti Europei «Life Delfi» e «Life Oasis».

Dopo aver nuotato negli anni precedenti nei tratti di mare tra Alicudi e Filicudi, Filicudi e Salina, Salina e Vulcano e poi intorno alle isole di Lipari, Filicudi e Panarea con i suoi faraglioni, l'ultima tappa sarà il periplo di Stromboli. Con Stromboli, si raggiungerà l'obiettivo dell’impresa di connettere idealmente le sette isole Eolie al fine di promuovere la salvaguardia e la tutela del mare e in particolare la rotta dei delfini e delle tartarughe marine lungo le Eolie.

Questo progetto è portato avanti nelle Isole Eolie da Filicudi Wildlife Conservation, una associazione no profit che da più di 20 anni si occupa della salvaguardia delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine nelle isole Eolie e del pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi, avendo curato e rilasciato in mare più di 650 Caretta caretta trovate in difficoltà.