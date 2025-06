Panarea, rarissima foca marina avvistata vicino gli scogli delle Formiche

Sensazionale avvistamento nelle acque di Panarea. Una rarissima foca monaca (monachus monachus) è stata avvistata nelle vicinanze degli scogli delle Formiche da un gruppo di subacquei naturalisti dell’associazione Mediterraneo, guidati da Francesco Sesso, ricercatore e docente al dipartimento di ingegneria dell’ambiente dell’Unical - Università della Calabria e pluricampione mondiale di fotografia subacquea.

«L’esemplare, di grossa taglia – racconta il professore ancora incredulo - era intento ad addentare una murena sulla superficie del mare. Ogni anno gli avvistamenti in Mediterraneo di Foca monaca possono contarsi sulle dita di una mano, e si stima che la presenza di questa specie in via d’estinzione sia non superiore alle 700 unità nel mare nostrum. L’avvistamento è stato prontamente segnalato ai ricercatori dell’Ispra che si occupano di studiare questo mammifero marino».