Lusso alle Eolie: arriva Bernard Arnault con il panfilo Symphony

Il valore dello yacht è 150 milioni di dollari, tutto acciaio con una forma slanciata ed un colore che alterna il blu e il bianco, una grande piscina esterna sul ponte inferiore a poppa, un beach club, spazi esterni immensi con addirittura scivoli e altri giochi d'acqua che lo trasformano in un parco giochi. C’è anche un ponte privato per il proprietario e interni con una collezione d'arte.

Se Bezos è transitato con i suoi due mega yacht, per il momento ormeggiati a Venezia in vista del matrimonio dell’anno, alle Eolie per ora continua la sfilata delle barche di miliardari americani, russi, inglesi e ovviamente degli Emirati arabi. In questi giorni tra le sette isole sono stati avvistati anche Shamara, di 65 metri e Gladiator di 45 metri, sempre a Panarea e Parillion di 50 metri, a Vulcano.

Foto Notiziarioeolie.it