Lipari, sfilano le auto storiche

Quindicesima edizione del “Trofeo del Gattopardo” per auto storiche che “sfilano” anche a Lipari. È organizzato dall’associazione “Acais”. Le vie principali della maggiore isola delle Eolie sono state attorniate da isolani e turisti per assistere alla partecipazione di auto d’epoca provenienti da numerose regioni d’Italia e anche dall’estero.

Tra le più ammirate l’Austin Seven Sport, la Lancia Lambda e la MG J2. Soddisfatta anche in questa edizione l’albergatrice Fabiola Famularo che sin dalla prima edizione ha sostenuto la manifestazione che per le Eolie ha indubbiamente anche ulna valenza turistica. «Molti di questi partecipanti – racconta – poi tornano nelle nostre isole. Chi arriva qui si innamora e poi torna sempre. D’altronde siamo Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco…».

Foto notiziarioeolie.it