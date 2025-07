Marettimo, al via la Summer School sull’ambiente marino e la sostenibilità

Prende il via a Marettimo , la più incontaminata delle isole Egadi, la Summer School organizzata da SoleMar Eventi , un’esperienza formativa rivolta a giovani provenienti da tutta Italia, pensata per offrire un’occasione di confronto diretto con esperti del settore ambientale ed esploratori del National Geographic su alcuni dei temi più urgenti legati alla sostenibilità. Fino a domenica 13 l’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Favignana-Isole Egadi e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, sarà dedicata al tema “Tutela dell’ambiente marino e politiche di sviluppo sostenibile”. Durante la settimana, i partecipanti seguiranno lezioni ogni mattina e, nel pomeriggio, prenderanno parte a escursioni, esperienze pratiche e attività sul campo.

“Siamo felici di riconfermare questo prezioso appuntamento – hanno dichiarato Cettina Spataro e Beatrice Just, del direttivo della Summer school - che vede Marettimo e i giovani protagonisti per cercare di sensibilizzare nuove coscienze sul tema ambientale”.

Gli studenti saranno accompagnati da biologi marini, operatori dell’Area Marina Protetta ed Explorer del National Geographic che li guideranno in sessioni pratiche, esperimenti e momenti di osservazione diretta, sia via terra che via mare. Tra questi Tania Pelamatti, biologa marina ed esperta guida subacquea che ha lavorato come ricercatrice per l’Ispra a Roma occupandosi del monitoraggio dell’inquinamento da microplastiche nel Mediterraneo e Roberto De Camillis, biologo marino, professore di matematica e scienze e istruttore subacqueo che si è dedicato alla ricerca scientifica sia in Italia che all’estero, specializzandosi nell’identificazione tassonomica e nelle tecniche di monitoraggio della fauna marina.

Oltre al percorso didattico, è previsto anche un programma sociale per favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze naturali. Le serate saranno dedicate a un cineforum con la proiezione di documentari National Geographic, offrendo così ulteriori spunti di riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

La Summer School si inserisce all’interno del programma collaterale del Marettimo Italian Film Fest, la cui sesta edizione prenderà il via lunedì 14 luglio per concludersi sabato 19 luglio 2025 a Marettimo. Per quattro giorni l’isola accoglierà protagonisti del cinema italiano con proiezioni sotto le stelle, incontri, degustazioni, spettacoli e dibattiti.