Alle Eolie navigano il cofondatore di Google Sergey Brin, Aponte di Msc, Briatore e Andrea Agnelli

Alle Eolie la stagione turistica entra nel vivo con un super affollamento di vacanzieri e mega yacht e vip. Il lussuoso «Dragonfly», di 142 metri si è ormeggiato davanti a Strombolicchio. Appartiene a Sergey Brin, cofondatore di Google. Ha un valore di 450 milioni di dollari. Sotto il ponte c'è spazio per un grande ufficio, una palestra, una sala giochi e un eli-hangar. Altri servizi includono una piscina con fondo in vetro sul ponte principale, un cinema, una spa e un centro per gli sport acquatici.

A Vulcano si è ancorato «Gaudeamus II» di 46 metri. Il costruttore è il tedesco Lürssen Yachts. Trasporta 10 turisti con 11 d'equipaggio. A Panarea è stato avvistato «Amo» di 45 metri della famiglia di Gianluigi Aponte, patron del gruppo Msc. Il ponte di poppa offre la possibilità di far atterrare un piccolo elicottero. Un garage coperto può ospitare tender fino a sette metri, mentre ulteriori aperture aumentano significativamente la zona della spiaggetta per favorire un completo collegamento con il mare.