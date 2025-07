Parata di yacht di lusso tra Lipari, Panarea e Stromboli: è estate da vip alle Eolie

Davanti alla piazza di Marina Corta si è ormeggiato il Christina O. (nella foto), yacht di 97 metri che appartenne ad Aristotele Onassis e porta il nome della figlia dell’armatore greco. A bordo hanno viaggiato leggende del jet set internazionale come Maria Callas, Jackie Kennedy (poi moglie di Onassis), Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Winston Churchill, Liz Taylor, Richard Burton e Grace Kelly.

Lussuoso in ogni dettaglio, lo yacht vanta rubinetti in oro, vasche da bagno in marmo, scale in onice e argento, dipinti di pregio. È stato successivamente acquistato dall’avvocato irlandese Ivor Fitzpatrick, fondatore di uno dei più noti studi legali del Paese. Oggi può essere noleggiato per charter esclusivi: una notte può costare fino a centomila euro, a bordo può portare fino a una trentina di turisti.

A Marina Lunga ha attraccato il Lady A., 67 metri, costruito dal cantiere Benetti nello stabilimento di Livorno e progettato dallo studio Cassetta Yacht Designers. Caratterizzato da uno stile raffinato, sviluppato in orizzontale per esaltarne la lunghezza, lo yacht si articola su sei ponti e presenta interni impreziositi da legni e marmi selezionati. Può ospitare 14 persone con un equipaggio fino a 19 membri. È spinto da due motori caterpillar.