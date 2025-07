Vulcano, nel ristorante-pescheria reso famoso da Aurelio De Laurentis arriva anche Simon Le Bon

A Vulcano è diventato un ristorante-pescheria per i vip. È sulla spiaggia di Levante davanti al porticciolo turistico di Natalino Falanga e al nuovo porto degli aliscafi. Il “patron” Gianluca Fusco a sorpresa ha avuto pure la visita di Simon Le Bon, leader della band “Duran Duran”. Dopo Panarea dove è stato “paparazzato” con family al Supermercato di Anna Mandarano, continua a girare le isole. Ed è approdato nell’isola dal mare che bolle. Nella spiaggia di Levante oltre all’odore caratteristico di zolfo, ha subito avvertito il profumo di aragoste, gamberoni…

Ed è stato accolto con un sorriso smagliante dal «Reuccio» Gianluca Fusco con abbracci e foto di rito. E poi gran mangiata naturalmente a base di pesce. Per il ristoratore vulcanaro, ormai sempre più famoso, non solo sull'isola, recentemente è arrivata una simpatica dichiarazione da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis.

In un'intervista a una tv napoletana ha dichiarato: «Andrò a Vulcano per andare a mangiare in un ristorante-pescheria situato sulla spiaggia. Si mangia bene e si paga il giusto. Non come a Dubai dove scippano pure il portafoglio…».