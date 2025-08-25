Quando l’intimo diventa pubblico può distruggere la vita di una persona, necessario «educare» alla privacy

Quando l’intimo diventa pubblico nella dimensione digitale poi è difficile, talvolta impossibile, farlo tornare di nuovo intimo.

È la lezione che potremmo – e, forse, dovremmo – far nostra che arriva da una serie di vicende che hanno affollato le pagine dei giornali nelle ultime settimane d’agosto, tra chat e video – quelli di Raoul Bova e Stefano De Martino - egualmente intimi finiti, in contesti diversi, online e foto di mogli e sedicenti tali pubblicate in un Gruppo su Facebook, gruppo frequentato da decine di migliaia di persone.

Certo, quando capita che il proprio intimo diventi pubblico contro la propria volontà o – il che è lo stesso – in assenza del proprio consenso, ciascuno di noi può reagire.

I diritti – a cominciare da quello alla protezione dei dati personali – esistono, ci sono e possono essere esercitati, direi, con relativa facilità e immediatezza.

E tutte e tre le vicende sono li a confermarlo.

Le vittime delle prime due hanno chiesto e trovato tutela in via d’urgenza al Garante per la protezione dei dati personali che, nello spazio di qualche giorno, ha fatto ció che poteva – e doveva – esser fatto vietando ogni forma di ulteriore diffusione di quei contenuti che nati per rimanere intimi, intimi avrebbero dovuto restare.

E nei mesi che verranno si lavorerà, naturalmente, alla ricerca dei responsabili e all’adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Alcune vittime della terza vicenda e alcuni privati cittadini hanno, invece, bussato direttamente a Meta, proprietaria, tra le altre piattaforme, di Facebook e ottenuto, in tempi egualmente brevissimi, la chiusura del Gruppo e, quindi, la rimozione, dallo spazio pubblico, di immagini che non avrebbero mai dovuto approdarvi.