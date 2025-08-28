Lipari, ossa di plastica nei fondali: una nuova bonifica dopo le riprese del film di Cristopher Nolan

Per due volte nei fondali della Pietra del Bagno, a Lipari, sono state rinvenute ossa di plastica e la Guardia costiera ha avviato indagini per risalire ai responsabili. Il primo ritrovamento era stato fatto da alcuni sub catanesi, poco dopo la conclusione delle riprese girate dal regista Cristopher Nolan. «Che paura, pensavamo fossero scheletri umani…» raccontarono, spiegando come la scoperta avesse subito fatto scattare l’allarme.

L’Ufficio circondariale marittimo di Lipari precisò che era stata immediatamente effettuata una bonifica nel tratto di mare interessato. Qualche settimana fa, però, è arrivato il ritrovamento bis, stavolta da parte di due sub romani. Per approfondire la perlustrazione sono state realizzate anche riprese subacquee, che mostrano resti di uno scheletro di manichino. L’indagine della Capitaneria potrebbe dunque portare a una nuova bonifica, considerando che a distanza di mesi quel tratto di mare, compresa la posidonia, rischia di essere compromesso dall’inquinamento.

Il film-kolossal che Nolan porterà nelle sale di tutto il mondo nell’estate 2026 darà certamente grande risonanza alle Eolie, come già accaduto in passato. Ma questa macchia rischia di lasciare uno strascico negativo, così come accadde a Stromboli con la fiction Rai sulla Protezione civile, quando durante le riprese scoppiò un incendio devastante che, aggravato dalle piogge, ha messo in ginocchio l’isola per oltre tre anni.