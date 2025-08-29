Gli angeli delle tartarughe, decine di esemplari salvati alle Eolie

Le tartarughe Tonino e Fortunata, recuperate in mare con amo e lenza di palangaro ingerite sono partite sul traghetto Eolie Napoli per subire l'intervento di rimozione dell'amo.

«Buon viaggio piccoline», le ha salutate Monica Blasi, presidente presso Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine che insieme al suo team, le ha soccorse in mare

Frattanto al Turtle Point di Lipari sono arrivate le tararughe Big Mama, Shakira, Pina e Zaffira. Shakira e Pina sono state trasferite già a Filicudi, mentre Zaffira aspetta di effettuare analisi del sangue e lastra prima del trasferimento in quanto ha subito una brutta collisione con imbarcazioni e dice la biologa romana: «dobbiamo verificare che sia tutto ok». Big Mama ha effettuato un secondo controllo che fa pensare possa avere un infezione batterica polmonare. «Nei giorni scorsi – aggiunge Monica Blasi - abbiamo liberato Amantea e Diabolik e domani sarà il turno di Marietto.