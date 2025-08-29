Gli angeli delle tartarughe, decine di esemplari salvati alle Eolie

Le tartarughe Tonino e Fortunata, recuperate in mare con amo e lenza di palangaro ingerite sono partite sul traghetto Eolie Napoli per subire l'intervento di rimozione dell'amo.
«Buon viaggio piccoline», le ha salutate Monica Blasi, presidente presso Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine che insieme al suo team, le ha soccorse in mare
Frattanto al Turtle Point di Lipari sono arrivate le tararughe Big Mama, Shakira, Pina e Zaffira. Shakira e Pina sono state trasferite già a Filicudi, mentre Zaffira aspetta di effettuare analisi del sangue e lastra prima del trasferimento in quanto ha subito una brutta collisione con imbarcazioni e dice la biologa romana: «dobbiamo verificare che sia tutto ok». Big Mama ha effettuato un secondo controllo che fa pensare possa avere un infezione batterica polmonare. «Nei giorni scorsi – aggiunge Monica Blasi - abbiamo liberato Amantea e Diabolik e domani sarà il turno di Marietto.
E infine evidenzia «ogni tartaruga che imbarchiamo sul traghetto Eolie Napoli per subire l'intervento dovrà pagare 52 euro. Qui si va indietro.. Ma noi andiamo sempre avanti per amore del mare Eoliano e delle nostre ospiti».
Foto e video NotiziarioIsolEolie.it
