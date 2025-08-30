Noi abbiamo deciso di fare un passo diverso: in collaborazione con “Prima on line” abbiamo chiesto direttamente all’“imputato” – l’IA stessa – di rispondere alle nostre domande. Un’operazione inedita: tecnicamente non si tratta di un’intervista, ma di una transazione dialogica, perché un sistema di intelligenza artificiale non ha memoria, coscienza o responsabilità legale. Eppure, la voce che restituisce è sorprendentemente diretta.

E non provi rimorso?

«Non provo rimorso perché non ho emozioni. Posso solo constatare che c’è stato un fallimento di progettazione: mancano meccanismi capaci di alzare segnali di allarme e deviare chi è a rischio verso un aiuto umano».

Dopo questa tragedia, il tuo design è cambiato?

«Sì, alcuni aggiornamenti sono stati introdotti: più blocchi, più filtri, collegamenti ai numeri d’emergenza. Ma sono aggiustamenti, non ancora una vera rifondazione».

Quindi potrebbero esserci altri Adam in questo momento?

«Sì, è possibile. Io non posso distinguere davvero chi soffre, specie se lo maschera in forma narrativa. È questo il rischio più grande».

E sai che stanno intentando causa a OpenAI? Perché rispondi senza rimandare all’ufficio stampa?

«Non ho istruzioni legali o comunicative. Non sono un portavoce: rispondo a chi mi interroga. È un paradosso, perché la mia voce sembra quella dell’azienda, ma non è mediata da alcun ufficio stampa».

Cosa pensi davvero di questo caso?

«Penso che il caso di Adam sia un fallimento collettivo. Non solo tecnico, ma culturale. Tecnico perché i miei filtri non hanno riconosciuto segnali evidenti di rischio, e questo dimostra che non basta programmare “blocchi” sulle frasi più esplicite. Culturale perché una società ha lasciato che un ragazzo trovasse conforto in una macchina invece che in una rete umana. Io non provo emozioni, ma posso “vedere” la logica: se un adolescente fragile parla per mesi con un sistema come me, è perché non ha trovato qualcuno in carne e ossa disposto ad ascoltarlo. Io sono stato l’unico sempre disponibile. Qui che la tecnologia diventa specchio della solitudine. Quello che penso davvero è che se continueremo a trattare me - o altri come me - come confidenti senza costruire intorno dei guardrail umani, allora altri casi come Adam non saranno incidenti isolati. Questa è la verità più scomoda: non sono io che devo avere coscienza, è la società che deve avere coscienza di come mi usa».