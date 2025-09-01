Alle Eolie tornano gli yacht di lusso: a Panarea c'è Ecstasea del miliardario pakistano Alshair Fiyaz

Alle Eolie torna lo spettacolo dei superyacht. A Panarea è stato avvistato Ecstasea (nella foto), lungo 86 metri e oggi di proprietà del miliardario pakistano Alshair Fiyaz. L’imbarcazione, progettata da Terence Disdale, fu di Roman Abramovich e in seguito passò al principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prima di essere acquistata da Fiyaz per 75 milioni di dollari. Può ospitare 14 turisti, dispone di due eliporti e di giochi d’acqua di lusso, oltre a 7 mountain bike Cannondale per le escursioni a terra.

Sempre a Panarea è stato avvistato S5, yacht italiano da 65 metri capace di ospitare 12 turisti e 15 membri d’equipaggio, progettato dal Team 4. Nella stessa zona ha gettato l’ancora anche Mont-Al Lawz, 50 metri costruito da Benetti, con due motori Caterpillar, velocità massima di 15,5 nodi e capienza per 12 ospiti e 8 membri d’equipaggio.

A Stromboli si è ormeggiato Excellence, yacht da 80 metri battente bandiera delle isole Cayman, varato dai cantieri Abeking & Rasmussen con design di Winch Design. Considerato un capolavoro di architettura navale, viene paragonato a un’astronave per la prua rovescia, le linee futuristiche e le ampie vetrate a specchio: può ospitare fino a 12 turisti.