Al via il festival Eoliani nel mondo

La “Festa Eoliani nel Mondo”, giunta alla XIII edizione si svolgerà dal 4 al 7 settembre tra Lipari e i comuni di Salina di Leni, Santa Marina e Malfa. La cornice è quella suggestiva delle isole Eolie, mentre il focus dell’evento è rivolto alla storia dell’emigrazione transoceanica tra fine Ottocento e prime decadi del Novecento, quando gli Eoliani salparono per il Nuovo Mondo.
“L’emigrazione eoliana rappresenta un esodo doloroso ma inevitabile – spiega lo storico Marcello Saija, Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale, Dems, Università di Palermo - l’agricoltura basata sulla pesca e sulla coltivazione della malvasia non riusciva più a garantire sostentamento a causa della fillossera che distrusse gran parte dei vigneti. Gli eoliani guardarono oltre il mare dirigendosi verso le Americhe e l’Australia, attratti dalle promesse di lavoro. Tutto questo – conclude Saija organizzatore dell’evento - svuotò le isole, ma contribuì a creare comunità eoliane oltreoceano, ancora oggi legate alla memoria dei luoghi d’origine. A questo esodo è dedicato il Museo dell’emigrazione transoceanica di Salina che conserva documenti, foto, testimonianze che raccontano il fenomeno”.
La Festa degli eoliani nel mondo inizierà oggi (4 settembre), nel teatro al Castello di Lipari, alla presenza del sindaco Riccardo Gullo e di numerosi rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dei Beni Culturali e di Federalberghi Eolie. Si continua domani 5 settembre a Leni in piazza San Gaetano, ore 21.00, con il filmato dedicato a Renè Favaloro e consegna della Targa alla sua memoria. Sabato 6, nella piazza di Santa Marina, ore 21.00, saranno proiettati filmati storici sulla famiglia Matera con consegna Targa e partecipazione degli otto studenti eolo-australiani dell’Albert Park College di Melbourne in visita alle Eolie per lo scambio con l’I.S.S Isa Conti Veincher di Lipari. A fine serata concerto dei Cantori popolari delle isole Eolie. Ultimo appuntamento domenica 7 settembre, alla Chiesa di Santa Marina, ore 18.30 con Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliario di Messina, per l’incontro “Papa Francesco e il mondo dei migranti”. Alle 21.30 a Malfa, in piazza Immacolata, si ricorderanno i cento anni della Società Isole Eolie di Melbourne con un collegamento e in chiusura il recital concerto lirico e letterario sulle più belle canzoni di emigrazione.
