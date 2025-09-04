Al via il festival Eoliani nel mondo

La “Festa Eoliani nel Mondo”, giunta alla XIII edizione si svolgerà dal 4 al 7 settembre tra Lipari e i comuni di Salina di Leni, Santa Marina e Malfa. La cornice è quella suggestiva delle isole Eolie, mentre il focus dell’evento è rivolto alla storia dell’emigrazione transoceanica tra fine Ottocento e prime decadi del Novecento, quando gli Eoliani salparono per il Nuovo Mondo.

“L’emigrazione eoliana rappresenta un esodo doloroso ma inevitabile – spiega lo storico Marcello Saija, Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale, Dems, Università di Palermo - l’agricoltura basata sulla pesca e sulla coltivazione della malvasia non riusciva più a garantire sostentamento a causa della fillossera che distrusse gran parte dei vigneti. Gli eoliani guardarono oltre il mare dirigendosi verso le Americhe e l’Australia, attratti dalle promesse di lavoro. Tutto questo – conclude Saija organizzatore dell’evento - svuotò le isole, ma contribuì a creare comunità eoliane oltreoceano, ancora oggi legate alla memoria dei luoghi d’origine. A questo esodo è dedicato il Museo dell’emigrazione transoceanica di Salina che conserva documenti, foto, testimonianze che raccontano il fenomeno”.