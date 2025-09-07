Vip alle Eolie, da Elodie a Enzo Iacchetti: estate mondana tra Panarea e Lipari

Dopo un’estate di concerti da record a Milano e Napoli, Elodie è tornata alle Eolie. Prima Vulcano, come madrina alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, adesso a Panarea, dove si è concessa alcuni giorni di relax con il fidanzato Andrea Iannone con tanto di foto e sorrisi social che smentiscono le voci di crisi di coppia.

Nell’isola dei vip la cantante ha cenato al ristorante Da Pina, storico locale che dopo la morte della fondatrice Pina Cincotta Mandarano è guidato dal figlio Antonio Mandarano, oggi chef ha deliziato la coppia e gli amici con piatti a base di pesce.

Alle Eolie non mancano altri volti noti dello spettacolo: a Lipari, dopo il passaggio di Ezio Greggio premiato a Salina, è arrivato anche Enzo Iacchetti che si è concesso selfie con i fan.

Foto NotiziarioIsolEolie.it