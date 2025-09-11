Eolie, settembre di lusso: in mare gli yacht di Koum, Jack Ma e Bollorè

Anche a settembre le Eolie continuano a richiamare turisti da tutto il mondo, sia a terra che in mare. Sull’isola di Stromboli sono in tanti a fermarsi a metà scalata per ammirare l’attività vulcanica che offre spettacolo anche di notte. Ma il via vai non riguarda solo i visitatori a piedi: in mare si affollano i mega yacht dei grandi magnati internazionali.

Tra Stromboli e Panarea è stato avvistato Moonrise, lungo 100 metri e dal valore di 190 milioni di euro, appartenente a Jan Koum, co-fondatore di WhatsApp, costruito nei cantieri olandesi Feadship.

A Lipari ha gettato l’ancora Zen, yacht di 88 metri di proprietà di Jack Ma, fondatore di Alibaba e uomo più ricco della Cina, dal valore stimato di 176 milioni di euro. A Vulcano, in località Gelso, si è fermato Capricorn, 73 metri, costruito da SilverYachts in Australia: può ospitare 16 turisti con 18 membri di equipaggio, con interni firmati Vain Interiors ed esterni progettati da Espen Oeino.