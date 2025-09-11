Frane, a Saponara un giardino della memoria al posto dell’edificio crollato nel 2011

Sono cominciate le operazioni di demolizione dell’edificio di via Roma 321, dove il 22 novembre 2011 persero la vita tre persone a causa della frana che devastò il centro tirrenico. Al suo posto sorgerà un giardino della memoria dedicato alle vittime: il piccolo Luca Vinci, 10 anni, e Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio di 52 e 25 anni.

«Ricordiamo le vittime di quel tragico evento e rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione e nella tutela del territorio, nella consapevolezza che investire in sicurezza vuol dire salvare vite umane e proteggere i luoghi», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla guida della Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico.

Alle operazioni hanno preso parte il sindaco Giuseppe Merlino, il direttore della Struttura commissariale Sergio Tumminello, i tecnici comunali e la Damar Costruzioni, incaricata dei lavori di consolidamento.

Proseguono intanto gli interventi di messa in sicurezza nelle aree più a rischio del territorio: il versante della frazione di Scarcelli e quello di via Como. Si tratta di opere per un importo complessivo di tre milioni di euro, finanziate dalla Struttura commissariale e in via di completamento entro marzo 2026.