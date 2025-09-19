Lipari, celebrate le nozze d'argento per lo Sposalizio dei faraglioni

Lo Sposalizio dei faraglioni, nel canale tra Lipari e Vulcano è arrivato alla venticinquesima edizione. La manifestazione, creata dal cantore-artista Gery Palamara (recentemente scomparso) e organizzata dall’associazione Amici lontani e vicini, con la compartecipazione del Comune di Lipari, ha preso il via dal porto di Marina Corta.

Lo storico veliero Sigismondo di capitan Felice, ha guidato la processione di barche che si è snodata fino ai celebri scogli che svettano nel mare eoliano, Petra Minalda e Petru Luongu. Madrina dell'evento è stata Martina Andaloro, già Miss Volto Italy e finalista Miss Sicilia. Ospiti d'onore i cantori Liza Lipari e Nicola Merlo.

All'arrivo c’è stato un momento di preghiera ed è stata lanciata in mare una corona di fiori in memoria del fondatore della manifestazione, che in questi anni ha avuto una visibilità anche a livello internazionale. Anche in questa edizione lo slogan è stato “No bombe, ma fiori in mare”, tra gli applausi di isolani e turisti a bordo del corteo di barche che hanno affollato lo specchio di mare, con un tramonto da favola che ha reso il momento ancora più spettacolare. Premi per le coppie e barche più fiorite.