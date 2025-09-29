Salina, matrimonio da favola per la figlia del fondatore e bassista dei «Duran Duran»

A Vulcano al “Therasia” il matrimonio dell’anno era stato tra Diletta Leotta e Loris Karius e Salina con il “Signium” ha risposto con il fatidico sì internazionale tra David Macklovich e Atlanta de Cadenet Taylor.

Lui noto attore e compositore e lei famosa attrice e modella, figlia di John Taylor, fondatore e bassista dei “Duran Duran” e Amanda de Cadenet, attrice e fotografa.

Ospiti la famiglia e gli amici più intimi tra i quali Nick Rhodes, Roger Taylor dei “Duran Duran”, oltre autorevoli dj, producer come, A-Trak, Chromeo, Armand Van Helden, Louisahhh Pilot e molti altri. Assente Simon Le Bon che però questa estate era stato in vacanza alle isole Eolie.

I “figli d’arte” dei pop star del gruppo internazionale dei “Duran Duran”, ormai per i loro matrimoni scelgono l’Italia e località sempre più lanciate come Malfa, ridente località dell’isola di Salina, divenuta famosa nel mondo grazie al film “Il Postino” con l’indimenticabile Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta, lanciata dall’ opera cinematografica. E la coppia per la prima notte d’amore all’Hotel “Signium” ha scelto proprio la suite dove alloggiò Troisi.