A Lipari una piazza senza bandiera, torna la Festa dei Popoli

Mentre nel mondo dilagano i conflitti a Lipari è tornata la Festa dei Popoli, giunta alla sesta edizione. E’ stata organizzata dall’associazione Magazzino di Mutuo Soccorso guidata da Paolo Arena. Ha avuto luogo nella piazza di Marina Corta che per l’evento si è riempita di isolani, villeggianti e turisti.

«Una piazza senza una bandiera - recita lo slogan coniato - una lingua o un piatto ufficiale: una piazza meticcia e colorata dove diverse culture convivono e si contaminano». Il lungo serpentone di stand da tutto il mondo ha permesso di viaggiare tra le cucine dei diversi paesi di origine della comunità multietnica che ormai da decenni si è insediata alle isole Eolie: Brasile, Costa d’Avorio, Filippine, Francia, Marocco, Pakistan, Romania, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina, Venezuela.

E fino a tarda notte si è anche ballato e cantato invocando la pace nel mondo con ritmi e sapori da tutto il mondo, incursioni musicali spagnole, africane e srilankesi, il concerto delle Riciclette e il dj set più pazzo del mondo di Lilith Primavera.