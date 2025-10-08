Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Idrofoni ed ecoscandagli nel mare delle Eolie per salvare le tartarughe

Alle isole Eolie proseguono le attività di sperimentazione e ricerca per ridurre i pericoli alle tartarughe marine caretta caretta. Sono difatti sempre più  numerose nelle sette isole le tartarughe soccorse e in molti casi anche salvate per i pericoli in cui si imbattono in mare. Soprattutto la plastica e gli attrezzi da pesca abbandonati.

L’associazione Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine diretta dalla biologa romana Monica Blasi continua a promuovere una pesca responsabile nell'ambito del progetto Europeo “Life Oasis” che prosegue a svilupparsi sempre più.

E proprio per proteggere le tartarughe, in mare è stato posizionato un secondo “Fad” che è uno strumento costruito tutto di materiale ecologico e attrezzato con idrofoni ed ecoscandaglio che è stato posizionato questa volta in ambiente costiero per confrontare i dati con l'ambiente pelagico.

«Insomma – spiega Monica Blasi – un super controllo delle tartarughe. Grazie alla collaborazione con Ingv ambiente, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale Magiamare Siena, ci auguriamo di recuperare tutti i dati scientifici importanti per studiare l'effetto Oasis in relazione anche ai cambiamenti climatici».

Ma non tutti i Fad hanno queste peculiarità. Ci sono infatti anche i Fad (dispositivi di aggregazione per la pesca) che sono invece oggetti galleggianti che attirano i pesci, ma rappresentano un grave pericolo per le tartarughe marine e altri animali marini, perché ne causano l'imprigionamento e la morte. Organizzazioni come Sea Shepherd e tartAmare si battono per la rimozione e lo smaltimento di questi dispositivi illegali, promuovendo la pesca sostenibile e campagne di sensibilizzazione per proteggere la biodiversità marina.

Ultime dalle province