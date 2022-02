Alma Patti, terza avversaria “tosta” di fila da affrontare: in trasferta ad Umbertide

Sesta giornata del girone di ritorno e nuova trasferta per l’Alma Basket Patti. Domenica 27 febbraio le pattesi ritroveranno La Bottega del Tartufo Umbertide dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata per 59-57. E’ un’Alma non ancora nel pieno della forma quella che si prepara all’appuntamento umbertidese. Aver lottato contro Selargius e San Giovanni Valdarno è stato un ottimo segnale, ma la formazione di coach Staccini (qualificata alle Final Eight di Coppa Italia 2022) rappresenta anche la terza avversaria tosta di fila da affrontare dopo solo due settimane piene di allenamento.

“Sarà una partita complicata, molto complicata - ha dichiarato coach Mara Buzzanca - Umbertide è una squadra energica, veloce e che gioca una pallacanestro sui 15” secondi, quindi, dobbiamo essere brave a tenerle. Per noi non sarà semplice perché, a prescindere, spostarsi dalle isole è sempre complicato. Fermo restando questo siamo serene e tranquille, accetteremo il risultato provando a fare la nostra partita e sapendo di aver giocato bene contro San Giovanni Valdarno. Ci stiamo riprendendo - conclude l’allenatrice Alma Patti - e anche per questo andremo ad Umbertide senza ansie da prestazione”.

Palla a due alle ore 18, arbitreranno l’incontro Laura Caracciolo di Roma e Alessandra Ricci di Pedaso (Fermo).

© Riproduzione riservata