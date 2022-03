Ancora una sconfitta per l’Alma Patti, PF Firenze vince 82-64

Ancora una sconfitta per l’Alma Basket, stavolta contro la vice capolista Firenze e in un altro incontro in cui la formazione siciliana si è dimostrata all’altezza delle avversarie, ma senza poter incidere sull’esito finale dell’incontro. Dopo una fase di equilibrio iniziale, le toscane mettono la freccia e indirizzano la gara. Solo nel secondo tempo Patti si avvicina alle avversarie, fino a mettere in discussione una vittoria che per Firenze è sembrata sempre certa negli ultimi 3’ minuti di gara.

Sul -10, “appesantita” dai tecnici e dall’assenza di qualche fischio che sarebbe stato legittimo sul finire del quarto, Patti manda in archivio la gara pensando già al prossimo incontro. Le siciliane chiudono con capitan Marta Verona in doppia doppia (16+13), 19 punti di Liliana Miccio e 15 di Allegra Botteghi. In settimana sono attese novità: lo staff con in testa il presidente Scarcella è infatti intervenuto per non lasciare nulla d’intentato nella fase più delicata di una stagione altrettanto difficile.

Alma Basket Patti - PF Firenze 82-64

Parziali: 20-13, 22-17, 19-15, 21-19

Patti: Botteghi 15, Dell’Orto, Iuliano 8, Miccio 19, Verona 16, Micovic 6, Chiarella, Gualtieri, Bardarè. All.: Buzzanca, ass.all.: Perseu

Firenze: Rossini 27, Rossini 2, Dell’Olio 8, Peggio 16, De Cassan 10, Boccalato 3, De Marchi ne, Speziali 5, Reani 11, Polini ne, Franchini ne. All.: Corsini.

