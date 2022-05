Il Giro d’Italia farà tappa a Messina, ecco il percorso previsto

Mercoledì il Giro d’Italia di ciclismo raggiungerà Messina dopo una tappa di 174 km, con partenza da Catania alle 1.30. La valutazione degli aspetti di safety e security connessi allo svolgimento della manifestazione è stata al centro di una riunione nella Prefettura della città dello Stretto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di appositi tavoli tecnici in Questura, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati. Con provvedimento prefettizio è stata stabilita la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dalla competizione. Decorrerà da due ore e mezza precedenti il passaggio dei concorrenti, per il percorso della competizione agonistica e della competizione a carattere cicloturistico (Giro-E). Il Giro arriverà, quindi, alle 15 circa a Messina. Questo il percorso previsto in città: Rodia, Spartà e Granatari per svoltare sulla via Consolare Pompea fino al viale della Libertà e poi proseguirà su via Istria. Giunto a piazza Castronovo, il Giro imboccherà via Garibaldi, Corso Cavour e poi via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi, fino all’arrivo, a partire dalle ore 15,45, in piazza Unione Europea.

