Campionato nazionale di scacchi on line, il messinese Andrea Iannello conquista tre podi

È il messinese Andrea Iannello ad aggiudicarsi tre podi al campionato nazionale di scacchi on line. E proprio a Messina, è in programma, tra poco più di una settimana, il festival internazionale.

Andrea Iannello, giovanissimo, dopo 17 combattutissime tappe in sei mesi, ha vinto il campionato italiano on line Blitz (3+2), si è piazzato al secondo posto nel Rapid, e terzo nel Blitz (3+0).

Andrea Iannello da piccolo under 10 aveva conquistato il titolo di campione italiano di categoria ed aveva rappresentato l’Italia nei mondiali giovanili di Scacchi in Brasile nel 2011. Andrea ha continuato il suo percorso scacchistico trascinando la squadra messinese Kodokan in serie A1.

Andrea Iannello con altri scacchisti, sarà impegnato dal 2 all’8 gennaio per il festival internazionale. Si sfideranno un centinaio di giocatori di venti nazioni.

