Serie C, derby di fuoco: il Messina cade nel recupero, il Trapani fa festa

Le emozioni più grandi arrivano nel finale, quando il Messina si gioca tutto e si vede sfuggire un punto nel modo più beffardo. Il Trapani passa all'88' con il neo acquisto Stensrud e nel recupero si scatena il caos: sugli sviluppi di un angolo, Krapikas sale in area e partecipa all'azione che porta alla rete di De Sena. Ma l'arbitro annulla tutto per un tocco di mano del portiere giallorosso, che poco dopo si fa espellere per un duro scontro con un avversario. Il Messina chiude in dieci alla fine di un lungo recupero con il difensore Haveri costretto a mettersi in porta negli ultimi istanti incassando una sconfitta pesante per la corsa salvezza.

Un derby siciliano intenso, più combattuto che spettacolare, che interrompe la serie positiva dei peloritani e l'imbattibilità del tecnico Simone Banchieri. Il Messina ha giocato con carattere, sostenuto dai suoi tifosi – oltre 6 mila sugli spalti del Franco Scoglio – che non hanno fatto mancare il loro incoraggiamento anche se non sono mancate le contestazioni alla vecchia e alla nuova proprietà.