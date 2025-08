Tiro a volo, il messinese Triscari è campione del Mondo

«A nome personale e dell’intera comunità di Naso, esprimo le più sentite congratulazioni a Vincenzo Triscari per il prestigioso risultato ottenuto al 43° Campionato del Mondo di Fossa Universale. La sua vittoria non rappresenta solo un trionfo personale, ma un motivo di grande orgoglio per la città di Naso». Con queste parole, il sindaco Gaetano Nanì ha celebrato la straordinaria vittoria di Triscari, che ieri a Roma si è laureato campione del Mondo.

«Con la sua straordinaria abilità e determinazione, Vincenzo ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo in questa disciplina. La sua vittoria – ha continuato Nanì – è un esempio di passione, impegno e professionalità, valori fondamentali per tutti noi».

Il sindaco, che ieri si è congratulato telefonicamente con il neo campione del Mondo, ha fissato un appuntamento nei prossimi giorni in municipio per un momento ufficiale di ringraziamento.

«Il Comune di Naso, si unisce alla gioia della famiglia Triscari e di tutti gli appassionati di sport, augurando al nostro campione un futuro sempre più ricco di successi. Siamo certi che questa vittoria sia solo una delle tante soddisfazioni che Vincenzo saprà regalare al nostro paese e alla nazione».