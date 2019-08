Messina, incendio in un appartamento in piazza Duomo: il video

Paura ieri pomeriggio in piazza Duomo a Messina per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo storico.

Il rogo è scoppiato intorno alle 19, nella veranda dell'abitazione a causa di un elettrodomestico. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere e domare le fiamme, evitando che il fuoco investisse tutto l'appartamento.

Come si vede dal video, è stato necessario l'intervento di due autopompaserbatoio e una autobottepompa. Non ci sono stati feriti.

