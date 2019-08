Duplice omicidio di Ucria, il sindaco: "Comunità sotto choc"

“Un'intera comunità è sotto choc per quanto accaduto. E' un gravissimo fatto di sangue e non era mai avvenuto qualcosa di tale gravità. Ci tengo a sottolineare che il nostro è un paese accogliente, pacifico e tranquillo, popolato solo da 1000 persone". Lo ha detto Vincenzo Crisà, sindaco di Ucria, piccolo comune del messinese dove ieri sono state uccise due persone, zio e nipote, per una banale lite per un parcheggio.

"Nel periodo estivo - prosegue il sindaco - tanti turisti vengono nel nostro centro montano per trascorrere in pace le vacanze. Siamo vicini ai parenti delle vittime e in segno di lutto abbiamo sospeso tutte le manifestazioni estive".

© Riproduzione riservata