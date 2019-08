"Stromboli coperta di fumo": lo chef Giunta riprende in diretta l'eruzione - Video

Lo chef palermitano Natale Giunta, volto della Prova del Cuoco, in vacanza nelle Eolie ha assistito in diretta alle esplosioni del vulcano a Stromboli.

«Abbiamo sentito due boati nel giro di pochissimi minuti - dice - Due potenti esplosioni. Stromboli è coperta da una nuvola di fumo. Speriamo non sia successo nulla». Giunta, noto per la sua partecipazione alla trasmissione tv, denunciò il racket del pizzo e fece condannare i suoi estortori. Per questo gli era stata assegnata la scorta.

